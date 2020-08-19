Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 1Folge 3vom 19.08.2020
22 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 12

Der YouTube-Star Julie Beautx fordert Aaron mit einem Rundum-Verschönerungsprogramm heraus. Dabei soll neben einem "Vampirlifting" unter anderem ein Piercing gestochen und die Pofalte von störenden Haaren befreit werden.

