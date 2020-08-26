Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 1Folge 6vom 26.08.2020
23 Min.Folge vom 26.08.2020Ab 12

Die drei Jungs von Bullshit TV sind schon seit zehn Jahren bei Youtube vertreten. C-Bas, Phil und Chris haben einen Buddytag für Aaron geplant. Auf dem Programm stehen Bier, Essen und Trinkspiele. Das klingt gut, aber natürlich gibt es einen Haken.

