Shooter
Folge 4: Planänderung
41 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 16
Nadine versucht, an Informationen zu den Hintergründen eines Attentats in Musa Qala zu kommen. Julie ist indes gezwungen, ihrer Schwester von Bob Lees "Tod" zu erzählen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Shooter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Season 1-3: Paramount Pictures Global
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