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Shooter

Planänderung

ATV 2Staffel 1Folge 4vom 01.07.2026
Planänderung

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Folge 4: Planänderung

41 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 16

Nadine versucht, an Informationen zu den Hintergründen eines Attentats in Musa Qala zu kommen. Julie ist indes gezwungen, ihrer Schwester von Bob Lees "Tod" zu erzählen.

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