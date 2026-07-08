Shooter
Folge 6: Todeszone
41 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 16
Auf der Suche nach dem wahren Schützen fährt Bob Lee nach Idaho zu seinem alten Ausbilder Rathford. Allerdings tauchen dort die Männer von Hugh Meachum auf, um ihn und Rathford zu töten.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Shooter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Season 1-3: Paramount Pictures Global
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