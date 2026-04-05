Silvia entdeckt: WolfgangseeJetzt kostenlos streamen
Silvia entdeckt
Folge 8: Silvia entdeckt: Wolfgangsee
45 Min.Folge vom 05.04.2026
Silvia Schneider startet ihre Entdeckungsreise am Wolfgangsee in Strobl. Mit dem historischen Kaiser Franz Joseph Dampfer geht es nach St. Wolfgang, wo sie am Kalvarienberg die Pranger Schützen trifft. Den Abschluss bildet das Zwölferhorn – mit Panorama und kulinarischer Pause in der Lärchenhütte. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Silvia entdeckt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0