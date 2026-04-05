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Silvia entdeckt

Silvia entdeckt: Wolfgangsee

ORF2Staffel 1Folge 8vom 05.04.2026
Silvia entdeckt: Wolfgangsee

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Silvia entdeckt

Folge 8: Silvia entdeckt: Wolfgangsee

45 Min.Folge vom 05.04.2026

Silvia Schneider startet ihre Entdeckungsreise am Wolfgangsee in Strobl. Mit dem historischen Kaiser Franz Joseph Dampfer geht es nach St. Wolfgang, wo sie am Kalvarienberg die Pranger Schützen trifft. Den Abschluss bildet das Zwölferhorn – mit Panorama und kulinarischer Pause in der Lärchenhütte. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

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