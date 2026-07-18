Silvia entdeckt: Thermengebiet und Vulkanland der SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Silvia entdeckt
Folge 9: Silvia entdeckt: Thermengebiet und Vulkanland der Steiermark
45 Min.Folge vom 18.07.2026
Zwischen Burgen, Genuss und außergewöhnlicher Architektur erkundet Silvia Schneider das Thermen- und Vulkanland der Steiermark. Auf Burg Kornberg empfängt sie Schlossherr Mag. Andreas Bardeau, in Riegersburg taucht sie in die Kunst der Essigherstellung ein und in Blumau wird Geschichte lebendig. Den krönenden Abschluss bildet ein stilechtes Kocherlebnis in einer alten Schiffsmühle. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH
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