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Silvia entdeckt

Silvia entdeckt: Thermengebiet und Vulkanland der Steiermark

ORF2Staffel 1Folge 9vom 18.07.2026
Silvia entdeckt: Thermengebiet und Vulkanland der Steiermark

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Silvia entdeckt

Folge 9: Silvia entdeckt: Thermengebiet und Vulkanland der Steiermark

45 Min.Folge vom 18.07.2026

Zwischen Burgen, Genuss und außergewöhnlicher Architektur erkundet Silvia Schneider das Thermen- und Vulkanland der Steiermark. Auf Burg Kornberg empfängt sie Schlossherr Mag. Andreas Bardeau, in Riegersburg taucht sie in die Kunst der Essigherstellung ein und in Blumau wird Geschichte lebendig. Den krönenden Abschluss bildet ein stilechtes Kocherlebnis in einer alten Schiffsmühle. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH

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