Sin City Tow - Die Abschlepper von Las Vegas
Folge vom 12.10.2024: Jede Menge Ärger
44 Min.Folge vom 12.10.2024Ab 12
Ein blauer SUV steht an einem Nightclub auf einem Behindertenparkplatz. An solchen Orten ist bei der Arbeit Vorsicht geboten. Denn angetrunkene Gäste reagieren mitunter aggressiv, wenn man ihren fahrbaren Untersatz kostenpflichtig abschleppt, während sie ausgelassen feiern. Dann reicht ein kleiner Funke und die Situation eskaliert. Jeremy und sein Kollege Elmer müssen ebenfalls mit Ärger rechnen. Deshalb sind die Männer in dieser Folge zu zweit unterwegs. Das Duo soll im Spielerparadies einen Problemfall an den Haken nehmen. Dabei ist Teamwork gefragt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.