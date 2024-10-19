Sin City Tow - Die Abschlepper von Las Vegas
Folge vom 19.10.2024: Gefährliches Spiel
45 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12
Eine Frau hat sich aus ihrem Wagen ausgesperrt. Das klingt für Shawn nach einem Routinejob. Aber als der Abschlepp-Veteran das Vehikel in Las Vegas öffnen will, erlebt er eine Überraschung. In dem Auto liegen eine Albino-Boa und ein Königspython. „TW“ soll derweil an einem Motel einen Falschparker abschleppen. Das passt dem Eigentümer des Ford F-150 so gar nicht in den Kram. „TW“ muss sich in „Sin City“ wüste Beschimpfungen anhören. Und Jeremy und Elmer machen sich auf den Weg in eine üble Gegend, in der sich niemand um Vorschriften und Gesetze schert.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
