Sin City Tow - Die Abschlepper von Las Vegas

Man sagt: Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas!“ Dabei denken die wenigsten Menschen an ihr eigenes Auto. Doch auch in der „Stadt der Sünde“ muss man die geltenden Verkehrsregeln beachten. Falschparker, die andere Teilnehmer behindern oder Zufahrten blockieren, werden kurzerhand abgeschleppt. Und wenn der „Tow Truck“ anrückt, wird es teuer. Dann kochen im Spielerparadies zuweilen die Emotionen hoch. Dieses Szenario kennen die Mitarbeiter der Betriebe, die diese Serie bei ihren Einsätzen begleitet, nur allzu gut. Aber die Vollprofis erledigen in „Sin City“ nur ihren Job. Und wenn bei der Kundschaft die Sicherungen durchbrennen, bewahren die „Abschlepper von Las Vegas“ einen kühlen Kopf.
