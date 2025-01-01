Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 2: Schaumparty
Social Traumjob im Paradies? ,,Du willst einen unvergesslichen Sommer? Du hast Lust an den schönsten Stränden Mallorcas Geld zu verdienen? Werde Promoter!!!!“ Was verlockend klingt, entpuppt sich meistens schon nach wenigen Tagen als unterbezahlter Horror. Slavik stellt sich der Herausforderung. Die Location für die Schaumparty ist bereits gezahlt. Der DJ ist gebucht und die Schaumkanonen sind geladen. Was fehlt sind die Gäste! In der brütenden Hitze stapft Slavik die Playa de Palma entlang. Mit allen Mitteln versucht er betrunkene Ballermanntouris in zahlungskräftige Schaumpartybesucher zu verwandeln. Der Druck steigt. Wird die Party am abend ein Erfolg oder der totale Flop?-Star Slavik Junge soll werbewirksame Videos für das Arbeitsamt produzieren.
