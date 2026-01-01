Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Slavik - Auf Staats Nacken

Auswanderer

JoynStaffel 4Folge 7
Auswanderer

AuswandererJetzt kostenlos streamen

Slavik - Auf Staats Nacken

Folge 7: Auswanderer

25 Min.Ab 12

El Dorado Slavik aka der John Wayne von El Arenal. Der amtierende König sieht sich selbst schon auf hohem Ross an der Playa de Palma entlang reiten. Frauen Herzen brechen und die Männer werden gelb vor Neid. Doch es ist noch kein Virtuos vom Himmel gefallen. Kann sich Slavik im Sattel halten oder gehen die Pferde mit ihm durch?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Slavik - Auf Staats Nacken
Joyn
Slavik - Auf Staats Nacken

Slavik - Auf Staats Nacken

Alle 4 Staffeln und Folgen