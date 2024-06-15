Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
So denkt das junge Österreich

So denkt das junge Österreich: Mode

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 15.06.2024
So denkt das junge Österreich: Mode

So denkt das junge Österreich: ModeJetzt kostenlos streamen

So denkt das junge Österreich

Folge 11: So denkt das junge Österreich: Mode

16 Min.Folge vom 15.06.2024

Weit geschnittene Pullis, weite Hosen. Das ist einer der derzeitigen Trends. Und es gibt noch viele. Ilias und Arwens Interviewpartner zeigen Modebewusstsein und ein Verständnis für Trends, letzteres aber nicht um jeden Preis. Sich gefallen und drin wohlfühlen hat einen viel höheren Stellenwert. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

So denkt das junge Österreich
ORF Kids
So denkt das junge Österreich

So denkt das junge Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen