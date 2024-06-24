Zum Inhalt springenBarrierefrei
So denkt das junge Österreich

So denkt das junge Österreich: Musik

ORF KidsStaffel 1Folge 12vom 24.06.2024
So denkt das junge Österreich: Musik

So denkt das junge Österreich

Folge 12: So denkt das junge Österreich: Musik

14 Min.Folge vom 24.06.2024

Was ist dein Lieblingssong, wer ist dein größtes Musik-Idol? Und was würdest du machen, wenn an deinem Geburtstag plötzlich Taylor Swift vor der Türe steht? Spannende Fragen zum Thema Musik haben Ilia und Arwen an junge Menschen, die vor ihrer Kamera stehen. Aber eines ist klar: Alle lieben Musik! Bildquelle: ORF

