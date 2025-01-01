So denkt Österreich - Staffel 2 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
So denkt Österreich
Folge 2: So denkt Österreich - Staffel 2 Folge 2
Für die Tiroler Bauernfamilie Simon und Barbara ist Österreich der schönste Platz der Welt. Im speziellen der Wilde Kaiser wo sie leben bedeutet für sie heiliges Land. Der Grund dafür ist einfach: hier ist die Welt noch in Ordnung – keine Katastrophen, keine Überschwemmungen. Darum verbringen die beiden ihre Freizeit gerne in der Natur. Als größter Liebesbeweis gilt dafür das Elektrofahrrad, dass die Frau von ihrem Gatten erhalten hat. So kann sie ihn auf seinen Touren begleiten. In Wien dreht sich für Astrid und ihren Lebensgefährten Karel das Leben um ganz andere Themen. Sie betrachten viele Entwicklungen äußerst kritisch. Das beste Beispiel dafür: wieso sollten sie Knofel aus China kaufen? In ihrem kleinen Häuschen, das von großen Gemeindebauten umgeben ist, präsentieren sie stolz ihre ganze Leidenschaft. Beide sind begeisterte Sammler. Für Astrid dreht sich alles um schöne Teller, Karel hält an den Wänden mit Autokennzeichen aus aller Welt entgegen. Wer die Wohnung von Ingrid und Alfred betritt, fühlt sich vom Gemeindebau unmittelbar auf ein Jagdschloss versetzt. Herr Kaufmann war Jäger und seine Trophäen zieren die Wände. Entsprechend tierisch auch seine Meinung über die eigene Spezies: Für ihn ist der Mensch eine Sau – verdeutlicht daran wie die Gesellschaft sich verhält. Auf Unverständnis stößt auch das Verhalten seiner Artgenossen was den Wasserkonsum angeht. Wieso kaufen sie Mineralwasser in rauen Mengen und schleppen sich damit ab, wenn wir doch hierzulande eine der besten Trinkwasserqualitäten der Welt haben? Silvia blickt auf ein ereignisreiches Leben zurück und erfreut sich an den scheinbar kleinen Dingen des Lebens. Sie ist froh, dass Bienen Honig machen, denn der wird für die leckeren Zuckerl gebraucht. Als Kind stellte sie sich oft vor, dass Gott im Himmel auf einem Stuhl sitzt der von den wunderbarsten Spielsachen umgeben ist. Als ihr Vater bei einem Unfall starb, dessen Zeugin sie wurde, wartete sie darauf, dass dieser nun in genau diesen Himmel aufsteigt. Was nicht passierte. Diese Tatsache und als sie von Raketen erfuhr, machten ihre Überzeugung vom Himmel zunichte.
