So denkt Österreich
3 StaffelnAb 6
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So denkt Österreich
"So denkt Österreich" beantwortet Fragen, indem es ohne Vorankündigung direkt zu den Österreicher:innen nach Hause geht, unverblümt und ohne großes Vorab-Casting, Meinungen und Emotionen zu aktuellen Themen einfängt, darüber hinaus aber viel mehr die ganz persönlichen Geschichten der Durchschnittsbevölkerung erzählt.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
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