Soko Donau (6/16): Natalies Schweigen
Soko Donau Staffel 12
Folge 34: Soko Donau (6/16): Natalies Schweigen
Unternehmerin Clara Bernhard ist entführt worden – die Täter verlangen ein Lösegeld von vier Millionen Euro. Wer steckt hinter der Tat? War es Jugendfreund Gerhard Auinger, dessen Wohnung in der Nähe von Claras abgestelltem Auto liegt? Oder Marko, der Exfreund von Claras Tochter Tamara, der sich rächen will, weil sein geplantes Start-Up leer ausgegangen ist? Auch ein vom Markt verdrängter Backwaren-Konkurrent könnte ein Motiv haben. Während Claras Mann Bernhard die Lösegeldübergabe durchführt, werden alle Beteiligten genau beobachtet. Doch der Entführer ist cleverer als gedacht und gelingt die Flucht mit dem Geld. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Harald Schrott (Armin Bernhard) Eva Bay (Julia Wagner) Mia Weimer (Natalie Bernhard) Eva Lanz (Tamara Bernhard) Andreas Patton (Michael Auinger) Alexander E. Fennon (Dr. Zeidler) Berta Kammer (Haushälterin Johanna) Rafael Haider (Marko Horvath) Reinhold G. Moritz (Sandler) Buch: Axel Götz Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 12
Alle Staffeln im Überblick