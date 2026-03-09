Soko Donau (2/16): AusgeklinktJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 12
Folge 36: Soko Donau (2/16): Ausgeklinkt
Die 15-jährige Maja verschwindet spurlos. Kurze Zeit später bekommt ihre Mutter Nina ein Selfie mit einer bedrückenden Nachricht geschickt. Will sich ihre Tochter tatsächlich etwas antun? Als Majas Handy am Bahnhof gefunden wird und sich herausstellt, dass sie die Nachricht nicht selbst geschickt hat, ist klar, dass es sich hier um ein Verbrechen handeln muss. Was ist passiert im Leben des Teenagers? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Sabine Waibel (Nina Fichtner) Fanny Altenburger (Josie Reblinger) Florian Odendahl (Florian Söllner) Sami Loris (Robert Fichtner) Werner Prinz (Gunter Kobach) Pamina Gruensteidl (Maja Fichtner) Theresa Gmachl (Violeta) Philipp Schwab (Nick) Barbara Macheiner (Kellnerin) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Andreas Quetsch, Frank Weller Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick