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Soko Donau Staffel 12

Soko Donau (2/16): Ausgeklinkt

ORF1Staffel 12Folge 36vom 09.03.2026
Soko Donau (2/16): Ausgeklinkt

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Soko Donau Staffel 12

Folge 36: Soko Donau (2/16): Ausgeklinkt

44 Min.Folge vom 09.03.2026

Die 15-jährige Maja verschwindet spurlos. Kurze Zeit später bekommt ihre Mutter Nina ein Selfie mit einer bedrückenden Nachricht geschickt. Will sich ihre Tochter tatsächlich etwas antun? Als Majas Handy am Bahnhof gefunden wird und sich herausstellt, dass sie die Nachricht nicht selbst geschickt hat, ist klar, dass es sich hier um ein Verbrechen handeln muss. Was ist passiert im Leben des Teenagers? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Sabine Waibel (Nina Fichtner) Fanny Altenburger (Josie Reblinger) Florian Odendahl (Florian Söllner) Sami Loris (Robert Fichtner) Werner Prinz (Gunter Kobach) Pamina Gruensteidl (Maja Fichtner) Theresa Gmachl (Violeta) Philipp Schwab (Nick) Barbara Macheiner (Kellnerin) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Andreas Quetsch, Frank Weller Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

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