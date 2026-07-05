Soko Donau (4/12): Falsche FreundeJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 3
Folge 4: Soko Donau (4/12): Falsche Freunde
Die junge Claire wird schwer verletzt aus der Donau geborgen. Die Ermittlungen führen zu einer Studentengruppe von der Universität Krems, die als Umweltaktivisten tätig sind und deren Anführerin Claire ist. Während Claire im Koma liegt, wird ein Attentat auf sie verübt und die Spuren führen zu einer Kunststofffabrik, die giftige Abwässer in die Donau geleitet haben soll. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Erwin Leder (Josef) Jockel Tschiersch (Werner Helperstorfer) Luca Verhoeven (Andreas Wallner) Gloria Dürnberger (Anna Kucharik) Martin Bermoser (Viktor König) Antje Hochholdinger (Stationsschwester) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Mario Monti, Rolf Romberger, Mike Majzen Bildquelle: ORF/Satel Film/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick