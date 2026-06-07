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Soko Donau Staffel 3

Soko Donau (6/12): Zündstoff

ORF1Staffel 3Folge 6vom 07.06.2026
Soko Donau (6/12): Zündstoff

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Soko Donau Staffel 3

Folge 6: Soko Donau (6/12): Zündstoff

44 Min.Folge vom 07.06.2026

Großalarm bei der Schleuse Freudenau. Ein Lastwagen voll hochbrisantem Sprengstoff mit Zeitzünder steht am Parkplatz. Der Entschärfungsdienst mit dem alten Spezialisten Wolff trifft ein. Rund um die Schleuse wird alles evakuiert. So auch ein ungarisches Frachtschiff. Bei einem Rundgang findet Ermittler Nowak in dessen Kajüte die Leiche eines Mannes, der eben erschossen worden sein muss. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Klaus Ofczarek (Walther Wolff) Johann Adam Oest (Sebastian Marthaler) Drehbuch: Sascha Bigler Regie: Matthias Steurer Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Hubert Mican

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