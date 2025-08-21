Soko Donau (12/15): Mörderisches GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 4
Folge 12: Soko Donau (12/15): Mörderisches Geheimnis
Ein Schlangenlinien fahrendes Fiakergespann erweckt die Aufmerksamkeit von Carl und Helmuth. sie stoppen die Kutsche und machen eine erschreckende Entdeckung, der Lenker Laszlo sitzt tot am Kutschbock. Unsere Ermittler treffen auf Paul Wiesinger, den Besitzer jenes Fiakerbetriebes, in dem der Tote gearbeitet hat. Wiesinger, aber auch seine Frau und ihr Sohn Jakob zeigen sich sehr betroffen vom Tod ihres Mitarbeiters. Ebenfalls sehr erschüttert ist auch Laszlos Schwester Kathi, die gemeinsam mit ihrem Bruder eine alte Geisterbahn im Prater betrieben hat. Schon bald erkennen unsere Ermittler, dass es einige Geheimnisse rund um das Mordopfer gibt und dass die marode Geisterbahn Objekt der Begierde verschiedener Interessenten ist. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Robert Sigl Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
