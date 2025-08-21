Soko Donau (11/15): Tödliche VersuchungJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 4
Folge 11: Soko Donau (11/15): Tödliche Versuchung
Donau-Uferstraße im Morgengrauen. Ein junger Mann kommt mit überhöhter Geschwindigkeit um eine Kurve, als plötzlich ein Ruck durch sein Auto geht. Er stoppt, blickt in seinen Rückspiegel und erstarrt: Hinter ihm liegt ein toter Mann auf der Straße. Ein ganz spezieller Fall für unsere SOKO, denn der junge Fahrer ist – Pennys Bruder Konstantin. Zusammen mit Penny kommen Carl und Helmuth zur Unfallstelle und stellen bald fest, dass es sich nicht um einen Verkehrsunfall handelte. Bald ist klar, sie haben es mit einem Mordfall zu tun: Das Opfer musste zuvor an dieser Stelle abgelegt worden sein. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Robert Sigl Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Miguel Dieterich
