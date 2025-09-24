Soko Donau: Wettlauf mit dem Tod (13/15)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 4
Folge 13: Soko Donau: Wettlauf mit dem Tod (13/15)
Eine idyllische Donau-Uferpromenade. Im Dunkel der Nacht kämpfen drei Männer um ihr Leben - Schüsse fallen. Einer der Männer, ein Moldawier, fällt tödlich verletzt über die Böschung in den Fluss. Die beiden anderen, ein Geschäftsmann und ein junger Bursche, fliehen getrennt voneinander. Zumindest die Identität des jüngeren Mannes können unsere SOKO Helden bald ermitteln, es handelt sich um Tim Weihs, einen Medizinstudenten, der bei seiner Mutter lebt. Diese zeigt sich geschockt, weigert sich aber mit der Polizei zu kooperieren. Während sich unsere Ermittler auf die Suche nach Tim begeben, wird eine zweite Leiche gefunden. Bald ist klar, es gibt Parallelen zwischen den Opfern, nicht zuletzt jene, dass beiden eine Niere entnommen worden ist. Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Mona Seefried (Ernie Kremser), Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) u.a. Buch: Thomas Eifler, Susanne Beck und Mike Majzen Regie: Christine E. Wiegand und Frank Soiron Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Miguel Dieterich
