Folge 4: Soko Donau: Blutiger Ernst (4/15)
Bei einer Schiffstaufe wird die Leiche eines Schülers entdeckt. Die Ermittlungen führen das Soko-Team in ein Umfeld aus Gewalt, in dem Übergriffe gefilmt und als Trophäen verbreitet werden. Auch im Elternhaus des Opfers herrschte Misshandlung – die Rolle der Mutter und das Schweigen des jüngeren Bruders rücken dabei zunehmend ins Visier. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Sona MacDonald (Sylvia Renner) Johannes Nussbaum (Kevin Ebner) Kristina Bangert (Claudia Ebner) Alexander Held (Jakob Bauer) Nikola Rudle (Svetlana Lukic) Olivia Pflegerl (Julia Schmidt) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
