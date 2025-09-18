Soko Donau: Du sollst nicht töten (5/15)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 4
Folge 5: Soko Donau: Du sollst nicht töten (5/15)
So hat sich Julia Trautmannsdorff das Wochenende bei ihrer Tante, der Äbtissin Hildegard, wohl nicht vorgestellt. Denn einer der Gäste des idyllischen steirischen Frauenklosters, der reiche Fabrikant Dieter Mandl, liegt in der Früh tot in seinem Bett. Alles deutet auf Selbstmord durch Tabletten hin. Aber Trautmannsdorff ist anderer Meinung und holt Verstärkung durch ihre Wiener SOKO Kollegen. Also verbringen Carl, Helmuth und Penny ein Wochenende hinter Klostermauern und tauchen dabei immer tiefer in ein Geflecht aus Beziehungen und Verwicklungen unter den anwesenden Klostergästen ein. Die ersten Ermittlungen führen unser Team vor allem auf die Spur eines speziellen Klostergastes, doch als sie ihn noch einmal verhören möchten, kommen sie zu spät. Der vermeintliche Täter liegt selbst ermordet in der Badewanne. Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Mona Seefried (Ernie Kremser), Dietrich Siegl (Otto Dirnberger), Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt), Daniela Nitsch (Schwester Angelika), Hertha Schell (Äbtissin Hildegard), Andreas Lust (Johannes Mandl), Roland Schäfer (Dr. Boris Büchler), Michele Oliveri (Eberhard Rogge), Karl Menrad (Arzt) u.a. Buch: Fritz Ludl Regie: Erhard Riedlsperger Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick