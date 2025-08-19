Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 4

Soko Donau: Saitenspiel (7/15)

ORF1Staffel 1Folge 7vom 19.08.2025
Soko Donau: Saitenspiel (7/15)

Soko Donau: Saitenspiel (7/15)Jetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 4

Folge 7: Soko Donau: Saitenspiel (7/15)

44 Min.Folge vom 19.08.2025

Ein Toter wird aus der Donau geborgen. Erschlagen. Unter seinen Fingernägeln Spuren eines historischen Lacks. Diese führen zu einer kürzlich gestohlenen Stradivari sowie einer jungen Geigenvirtuosin, ihrem Manager und ihrem spielsüchtigen Verlobten, auf den sehr bald deutlich alle Spuren hinführen. Zu deutlich, sagt sich das SOKO-Team und sucht auch nach jemandem, der versuchen konnte, seine Tat einem anderen in die Schuhe zu schieben. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erwin Keusch Drehbuch: Sascha Bigler & Axel Götz Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 4
ORF1
Soko Donau Staffel 4

Soko Donau Staffel 4

Alle 1 Staffeln und Folgen