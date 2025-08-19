Soko Donau: Der zweite Mann (8/15)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 4
Folge 8: Soko Donau: Der zweite Mann (8/15)
Ein ruhiger, sonniger Morgen in Wien. Plötzlich peitschen Schüsse durch die Luft, der Bote eines Geldtransporters wird auf offener Straße überfallen und bricht tödlich getroffen zusammen. Der Täter, verkleidet als Jogger, kann unerkannt entkommen. Kein einfacher Fall für die SOKO, denn obwohl sich einige Fußgänger in der Nähe des Überfalls befanden, gibt es nur einen brauchbaren Zeugen, einen Fensterputzer namens Petrovic. Mitten in die ersten Recherchen fällt die Nachricht von einem weiteren Mord. Unter Tag, im Wiener Kanalsystem, findet der Kanalarbeiter Fichtinger einen toten Kollegen. Der Tote, Michael Solka, wurde angeschossen und offensichtlich gefoltert, bevor er in der stinkenden Brühe des Kanals ertrunken ist. Bald stellt sich heraus, dass beide Opfer mit derselben Waffe erschossen worden sind. Doch wie und warum hängen die beiden Morde zusammen? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erwin Keusch Drehbuch: Mario Monti & Rolf Romberger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
