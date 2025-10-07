Soko Donau: Mord aus dem Jenseits (2/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 6
Folge 66: Soko Donau: Mord aus dem Jenseits (2/13)
Oberst Dirnberger wird von einer alten Bekannten zu einer Séance eingeladen. Doch statt einen früheren Todesfall dabei zu klären, passiert in dem Haus ein weiterer. Sowohl Mord als auch Selbstmord scheinen auf den ersten Blick unmöglich. Das Opfer wird in einem von innen verschlossenen Raum gefunden. Die SOKO steht vor einem nahezu unlösbaren Rätsel. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Denise Virieux (Helena Laske) Dagmar Schwarz (Gudrun Traun) Antje Hochholdinger (Mimi Sommer) Michael Rastl (Gernot Wilcek) Buch: Stefan Brunner Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Hubert Mican
