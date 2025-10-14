Soko Donau (13/13): BlutsverwandteJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 6
Folge 87: Soko Donau (13/13): Blutsverwandte
Carl Ribarskis Nichte Nadia kommt zu Besuch. Schnell bemerkt Carl, dass der Besuch weniger ihm als Nadias Freund Kolja gilt, den sie während eines Aufenthalts in Barcelona kennen gelernt hat. Während die SOKO gemeinsam mit Manni Neidhart, Major der Sitte, an einem Fall von illegaler Prostitution arbeitet, erreicht Carl nachts ein beunruhigender Anruf: Nadia, offenbar völlig verstört, fleht ihn um Hilfe an - überall sei Blut. Er findet Nadia alleine, schwer geschockt und mit Blutspritzern im Gesicht in einer offensichtlich unbewohnten Villa. Und er findet dort auch einen von drei Schüssen tödlich getroffenen Mann. Bei dem Toten handelt es sich um Milan Tarmac, Mafiabos und Bordellbesitzer. Carl hat den Verdacht, dass Nadia ihren Freund Kolja deckt. Doch dann findet Wohlfahrt Nadias Fingerabdrücke auf der Tatwaffe und sie gerät selbst unter Mordverdacht. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paula Schramm (Nadja Clemens) Harald Schrott (Manfred Neidhart) Arben Murseli (Kolja) Rolf Kanies (Dragan Tarmac) Astrit Alihajdaraj (Milan Tarmac) Alina Fritsch (Prositutierte) Regie: Christine E. Wiegand Buch: Sascha Bigler und Axel Götz Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Pedro Domenigg
