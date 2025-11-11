Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 6

Soko Donau (5/13): Heartbreaker

ORF1Staffel 1Folge 79vom 11.11.2025
Soko Donau (5/13): Heartbreaker

Soko Donau (5/13): HeartbreakerJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 6

Folge 79: Soko Donau (5/13): Heartbreaker

44 Min.Folge vom 11.11.2025

Hinter dem Tod eines Mitarbeiters der Atombehörde vermutet das SOKO-Team einen Mord von internationaler Brisanz. Reaktorproben sind verschwunden und es besteht Grund zur Annahme, dass das Land aus dem diese stammen großes Interesse hat, dass diese rasch verschwinden. Aber auch die private Situation des Opfers erweckt das Interesse der Ermittler. Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger), Maria Happel (Dr. Franziska Beck), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt), Florence Kasumba (Mira Wiesinger), Proschat Madani (Dr. Alisha Barami), Eckhard Preuss (Dr. Peter Sobotzek), Max Schmiedl (Jack Prohaska), Kasem Hoxha (Felix Turbajew), Alexander Kuchar (Andreas Wiesinger) u.a. Buch: Remy Eyssen, Johannes Dräxler Regie: Fabian Eder Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Pedro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 6
ORF1
Soko Donau Staffel 6

Soko Donau Staffel 6

Alle 1 Staffeln und Folgen