Folge 85: Soko Donau (11/13): 3 Millionen Tote
Oberst Dirnberger ist verschwunden. Carl, Helmuth und Penny finden seinen Wagen mit Blutspuren am Zentralfriedhof - offenbar fand ein Schusswechsel statt. Die Ermittler arbeiten unter höchstem Zeitdruck, in der Hoffnung ihren Chef lebend zu finden. Hat alles mit einem eben stattfindenden Begräbnis unter intensiver Teilnahme des österreichischen Geheimdienstes zu tun? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Franziska Stavjanik (Barbara Dirnberger) Christian Strasser (Michael Budka) Heinz Trixner (Klaus Stanjek) Wolfgang Krewe (Rasche) Bernhard Majcen (Olm) Matthias Lier (Bernhard Mehldau) Michael Scherff (Priester) Regie: Holger Gimpel Buch: Sascha Bigler und Axel Götz Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Pedro Domenigg
