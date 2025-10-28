Soko Donau (6/16): BorderlineJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 8
Folge 28: Soko Donau (6/16): Borderline
Die Leiche einer Psychotherapeutin wird aus der Donau geborgen. Ein fehlender Schuh und ein Kalendereintrag sind zunächst die einzigen Spuren, die der Soko Donau-Crew weiterhelfen. Und bald sieht es so aus, als wäre der Fall schnell gelöst: Ein Mordopfer, ein Motiv, ein Täter und ein Geständnis. Doch irgendetwas stimmt bei diesem Fall nicht, und es zeigt sich, dass alles ganz anders ist, als es scheint. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
