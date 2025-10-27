Soko Donau: Staub zu Staub (4/16)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 8
Folge 21: Soko Donau: Staub zu Staub (4/16)
Im operettengeschwängerten K.u.K.-Ambiente von Bad Ischl ermittelt das Soko Donau-Team an einem kniffligen Fall: Der Inhaber der Traditionskonditorei wurde ausgerechnet mit seiner eigenen Spezialität, einem Leharbusserl, vergiftet. Während sein Patissier krumme Dinge dreht, um sich zu bereichern, und sein Sohn sich in Wien vor Geldeintreibern fürchten muss, gibt es noch eine trauernde Witwe und eine geschockte Geliebte, die Ehefrau Nummer zwei werden wollte. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
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