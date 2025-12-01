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Soko Donau Staffel 8

Soko Donau (6/16): Borderline

ORF1Staffel 8Folge 28vom 01.12.2025
Soko Donau (6/16): Borderline

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Soko Donau Staffel 8

Folge 28: Soko Donau (6/16): Borderline

44 Min.Folge vom 01.12.2025

Die Leiche einer Psychotherapeutin wird aus der Donau geborgen. Ein fehlender Schuh und ein Kalendereintrag sind zunächst die einzigen Spuren, die der Soko Donau-Crew weiterhelfen. Und bald sieht es so aus, als wäre der Fall schnell gelöst: Ein Mordopfer, ein Motiv, ein Täter und ein Geständnis. Doch irgendetwas stimmt bei diesem Fall nicht, und es zeigt sich, dass alles ganz anders ist, als es scheint. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

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