ORF1Staffel 1Folge 29vom 28.10.2025
44 Min.Folge vom 28.10.2025

Eigentlich möchte Carl nur tanken, doch im nächsten Moment steckt er mitten drinnen in einem Geiseldrama – als unbewaffnete Geisel. Nur sein Handy, mit dem er eben noch mit Helmuth telefoniert hat, ist von den Geiselnehmern unbemerkt geblieben – und seine Kollegen auf der Wache versuchen alles, um Carl zu retten. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

