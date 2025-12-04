Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Donau (12/16): Kein Gestern, kein Heute, kein Morgen

Ein leicht verwirrter Nachbar und vermeintlich guter Freund der Toten gibt dem Team Rätsel auf. Zwar deutet vieles darauf hin, dass er in den Mord verwickelt sein könnte, doch Beweise fehlen. Immer tiefer verstrickt er sich in Widersprüche – bis sich schließlich alles ganz anders entwickelt, als zunächst vermutet. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Christian Strasser (Martin Lehner) Hertha Schell (Elfi Graf) Roswitha Meyer (Ursula Angerer) Peter Wolf (Konrad Reisinger) Christian Spatzek (Josef Angerer) u.a. Buch: Renate Ziemer Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

