Soko Donau (14/16): SchachmattJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 8
Folge 32: Soko Donau (14/16): Schachmatt
Die Schachweltmeisterschaft in Wien wird von einer Bombendrohung überschattet. Ein kniffliges Schachrätsel kündigt drei Morde an. Trotz Ermittlungen ohne Schlaf kann die SOKO die ersten zwei Morde nicht verhindern. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Merab Ninidze (Boris Aljechin) Gojko Mitic (Iwan Sorokin) Philippe Jacq (Jean Louis Annaud) Nova Meierhenrich (Eva Kretschmar) Michael Rast (Arthur Lippmann) Ivan Shvedoff (Tomek Laska) Anton Prettyman (Robby Crown) u.a. Buch: Stefan Brunner Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
