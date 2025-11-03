Soko Donau (15/16): A schene LeichJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 8
Folge 33: Soko Donau (15/16): A schene Leich
Eine kunstvoll gefesselte und wie ein wunderschönes Bild in Szene gesetzte Wasserleiche führt unser Team in eine Welt, wo man vieles tut, um anerkannt, gefeiert und gut bezahlt zu werden. Doch war man auch bereit, den Tod eines Modells in Kauf zu nehmen oder ihn sogar bewusst zu initiieren, um dem Werk mehr Tiefe zu verleihen? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Max Mayer (Thomas Kerenc) Markus Hering (Bernhard Zedlitz) Jens Atzorn (Moritz Glassner) Evamaria Salcher (Galeristin) u.a. Buch: Anna Morgenrot Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Stefan Haring
