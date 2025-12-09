Soko Donau (16/16): TreibjagdJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 8
Folge 34: Soko Donau (16/16): Treibjagd
Bei der Ermittlung der sogenannten "Sandlermorde" werden Carl und Helmuth in eine Falle gelockt - um sich danach in einem unwirklichen Jagdszenario in einem Wald wiederzufinden. Das Freiwild sind sie. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Andreas Lust (Milo Artmann) Edmund Jäger (Max) Daniel Roesner (Nicky Baal) Tim Morten Uhlenbrock (Tom Baal) Arno Frisch (Ricky Flicker) Günter Mokesch (Sigi) Regie: Holger Gimpel Buch: Axel Götz Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg Stefan Brunner
