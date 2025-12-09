Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Donau (16/16): Treibjagd

ORF1Staffel 1Folge 34vom 09.12.2025
44 Min.Folge vom 09.12.2025

Bei der Ermittlung der sogenannten "Sandlermorde" werden Carl und Helmuth in eine Falle gelockt - um sich danach in einem unwirklichen Jagdszenario in einem Wald wiederzufinden. Das Freiwild sind sie. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Andreas Lust (Milo Artmann) Edmund Jäger (Max) Daniel Roesner (Nicky Baal) Tim Morten Uhlenbrock (Tom Baal) Arno Frisch (Ricky Flicker) Günter Mokesch (Sigi) Regie: Holger Gimpel Buch: Axel Götz Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg Stefan Brunner

