Soko Donau: Zimmer 312 (8/16)
Soko Donau Staffel 8
Folge 5: Soko Donau: Zimmer 312 (8/16)
Aus einem Stressbewältigungsseminar wird ein Katz und Maus Spiel zwischen der SOKO und ihren oberösterreichischen Kollegen. Der Seminarleiter wird tot in seinem Zimmer gefunden, doch für einen Unfall gibt es zu viele Ungereimtheiten, und unser Team ermittelt auf eigene Faust um die wahren Mörder zu finden. Besetzung: Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Simon Hatzl (Major Zettel) Roland Silbernagl (Oberstleutnant Riesling) Steffen Münster (Henning Harms) Irina Wanka (Stella Tiefenthal) Irena Flury (Johanna Bettinger) Michael Menzel (Manni) Peter Raffalt (Generalmajor Holzer) Gisela Salcher (Rosi) Bea Dermond (Maria Haslinger) Buch: Sascha Bigler und Axel Götz Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
