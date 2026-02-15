Soko Donau (9/16): FamilienbandeJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 8
Folge 35: Soko Donau (9/16): Familienbande
44 Min.Folge vom 15.02.2026
Ein Mord an einer Society-Lady wirft immer mehr Fragen auf. Schicht für Schicht legt die SOKO einen kaltblütigen Plan frei, während Carl mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird: Sein Vater, der nur noch wenige Wochen zu leben hat, sucht nach Vergebung. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Manuel Flurin Hendry Buch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
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