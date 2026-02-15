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Soko Donau Staffel 8

Soko Donau (9/16): Familienbande

ORF1Staffel 8Folge 35vom 15.02.2026
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Soko Donau Staffel 8

Folge 35: Soko Donau (9/16): Familienbande

44 Min.Folge vom 15.02.2026

Ein Mord an einer Society-Lady wirft immer mehr Fragen auf. Schicht für Schicht legt die SOKO einen kaltblütigen Plan frei, während Carl mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird: Sein Vater, der nur noch wenige Wochen zu leben hat, sucht nach Vergebung. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Manuel Flurin Hendry Buch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

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