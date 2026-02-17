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Soko Donau Staffel 8

Soko Donau (11/16): Der Heilige der Verdammten

ORF1Staffel 8Folge 37vom 17.02.2026
Soko Donau (11/16): Der Heilige der Verdammten

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Soko Donau Staffel 8

Folge 37: Soko Donau (11/16): Der Heilige der Verdammten

44 Min.Folge vom 17.02.2026

Was hat die Mafia in einem Kloster zu suchen, und auf wen hat sie es abgesehen? Um das herauszufinden wird Carl incognito dorthin geschickt. Doch bevor er so richtig zum Ermitteln kommt, passiert auch schon ein Mord an einem Mönch, der eigentlich gar keiner ist. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Ruth Reinecke (Anna March) Florentin Groll (Pater Ferdinand) Matthias Tuzar (Bruder Gabriel) Anna Tenta (Sandra Stör) Otto Jankovich (Konstantin Leidenmüller) Jevgenij Sitochin (Alexej Sokolov) Regie: Manuel Flurin Hendry Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

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