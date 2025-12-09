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Soko Donau Staffel 9

Soko Donau (1/16): Nervenkrieg

ORF1Staffel 9Folge 1vom 09.12.2025
Soko Donau (1/16): Nervenkrieg

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Soko Donau Staffel 9

Folge 1: Soko Donau (1/16): Nervenkrieg

46 Min.Folge vom 09.12.2025

Über den Fund einer gestrandeten Yacht stolpert das SOKO Team direkt in den Entführungsfall um einen einflussreichen Banker in Wien. Dessen Familie mitsamt Hausfreund wollte die Sache ohne Einflussnahme der Polizei lösen. Doch nun versucht die SOKO den Fall so über die Bühne zu bringen, dass das Opfer das Verbrechen überlebt und die Drahtzieher dennoch überführt werden können. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Julia Bremermann (Helena Krusmark) Laura Bilgeri (Johanna Krusmark) Philipp Moog (Joachim Krusmark) Markus Schleinzer (Amon Heller) Wolfgang Rauh (Mark) Barbara Kaudelka (Mirjana Novolescou) Marcus Thill (Herr) Alexander Fennon (Herr) Regie: Holger Barthel Buch: Sascha Bigler, Axel Götz Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

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