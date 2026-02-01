Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Donau Staffel 9

Soko Donau (16/16): Daddy cool

ORF1Staffel 9Folge 16vom 01.02.2026
Soko Donau (16/16): Daddy cool

44 Min.Folge vom 01.02.2026

Ein Kollege der Drogenfahndung Niederösterreich wird mitten in Wien in einer leeren Lagerhalle gefunden. Er wurde niedergeschossen und ist schwer verletzt. Offenbar hatte er sich aus seinem Einsatzgebiet wegbewegt, um einen geheimen Informanten zu treffen. Die SOKO ermittelt und wie sich herausstellt, ist die Frau und Kollegin des Verletzten eine ehemalige Flamme von Helmuth. Ihr Sohn sieht Helmuth verdächtig ähnlich. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Eva Maria Neubauer (Nicky) Martin Bermoser (Ben Bahlner) Max Graf (Moritz) Oliver Karbus (Rumscheidt) Dominik Raneburger (Simon Streininger) Alexander Braunshofer (Anton Vertosik) Regie: Manuel Flurin Hendry Buch: Sarah Wassermair, Jacob Groll Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

