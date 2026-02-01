Soko Donau (16/16): Daddy coolJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 9
Folge 16: Soko Donau (16/16): Daddy cool
Ein Kollege der Drogenfahndung Niederösterreich wird mitten in Wien in einer leeren Lagerhalle gefunden. Er wurde niedergeschossen und ist schwer verletzt. Offenbar hatte er sich aus seinem Einsatzgebiet wegbewegt, um einen geheimen Informanten zu treffen. Die SOKO ermittelt und wie sich herausstellt, ist die Frau und Kollegin des Verletzten eine ehemalige Flamme von Helmuth. Ihr Sohn sieht Helmuth verdächtig ähnlich. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Eva Maria Neubauer (Nicky) Martin Bermoser (Ben Bahlner) Max Graf (Moritz) Oliver Karbus (Rumscheidt) Dominik Raneburger (Simon Streininger) Alexander Braunshofer (Anton Vertosik) Regie: Manuel Flurin Hendry Buch: Sarah Wassermair, Jacob Groll Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick