Soko Kitzbühel (3/13): AurumJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 37: Soko Kitzbühel (3/13): Aurum
Abseits des Pistenbetriebs führen Felix und Maja Nordegg eine streng ökologisch ausgerichtete Pension und kämpfen gegen Massentourismus und Heliskiing-Unternehmen. Nach einem Angriff mit einem Motorschlitten auf Felix vermuten sie den Täter im Umfeld ihrer Gegner. Als der gelegentlich für sie arbeitende Leo brutal ermordet wird, intensiviert die SOKO die Ermittlungen. Im Fokus steht Helikopterbetreiberin Silvia Brantner, die nicht nur beruflich, sondern auch privat mit Maja Nordegg verstrickt ist. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Wolfram Koch (Felix Nordegg) Julia Richter (Maja Nordegg) Claudia Mehnert (Silvia Brantner) Pepi Grießer (Leo Größbacher) Leopold Dallinger (Arzt) Regie: Gerald Liegel Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
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