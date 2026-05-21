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Soko Kitzbühel Staffel 10

Soko Kitzbühel (8/13): Mordsgewinn

ORF1Staffel 10Folge 42vom 21.05.2026
Soko Kitzbühel (8/13): Mordsgewinn

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Soko Kitzbühel Staffel 10

Folge 42: Soko Kitzbühel (8/13): Mordsgewinn

44 Min.Folge vom 21.05.2026

Christine Reich wird tot aufgefunden – zunächst wirkt es wie ein Unfall. Doch schnell erkennt die SOKO Spuren eines vertuschten Mordes. Tochter Jasmin berichtet vom Druck des Immobilienhais Veit Bachmann, der das Grundstück erwerben wollte. Zudem deutet ein Lottogewinn auf ein weiteres Motiv hin. Schließlich führt ein alter Autounfall aus Reichs Vergangenheit, an den Ex-Inspektor Grabner sich erinnert, zur wahren Ursache der Tat. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Buch: Eva Rossmann Regie: Martin Kinkel Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern

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