Soko Kitzbühel: Im toten Winkel (1/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 14
Folge 13: Soko Kitzbühel: Im toten Winkel (1/13)
Lukas Roither, der immer noch an den Folgen seiner Schussverletzung laboriert, ist wieder im Dienst. Und schon steht nicht nur ein neuer Fall, sondern auch eine neue Kollegin an: Nina Pokorny, die in Wien zuletzt als verdeckte Ermittlerin gearbeitet hat, verstärkt das Soko Team und ist auch sofort dran am Mord des Promi-Friseurs Dieter Raabe, der offenbar ein gefährliches Doppelleben geführt hat. Ihre forsche Art ist allerdings nicht jedermanns Sache, vor allem nicht jene von Kroisleitner, der die neue Kollegin mit großem Argwohn betrachtet. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Ulrich Reinthaller (Dieter Raabe) Sonja Romei (Lisbeth Raabe) Felix Hellmann (Alfons Thöny) Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
