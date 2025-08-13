Soko Kitzbühel: Mach Schluss (10/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 14
Folge 21: Soko Kitzbühel: Mach Schluss (10/13)
Petra Gmeiner und ihr Freund Marc Kirnbauer führten eine Trennungsagentur – sie halfen Menschen, die selbst keine Trennung aussprechen wollten. Als Petra tot am Fuße eines Rohbaus gefunden wird, deutet alles auf ein Verbrechen hin. Verdächtige gibt es viele: Verletzte Trennungsopfer, aber auch Petras Ex-Mann, mit dem sie einen erbitterten Streit um ihre Tochter Lea führte. Mutter und Tochter standen zuletzt nur noch auf Konfrontationskurs, Internat-Pläne blieben ein ungelöstes Problem. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Nicholas Reinke (Marc Kirnbauer) Pia Baresch (Petra Gmeiner) Nathalie Koebli (Lea Gmeiner) Milton Welsh (Fritz Schmeikal) Michael Weger (Elmar Hoffmann) Eva Maria Neubauer (Dagmar Humer) Pipo Fuhs (Dominik Danner) Buch: Ralph Werner Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
