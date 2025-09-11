Soko Kitzbühel: Fliegende Augen (3/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 14
Folge 15: Soko Kitzbühel: Fliegende Augen (3/13)
(Krimiserie, AUT 2015) Roman Stückler, ein ungemein innovativer Flugingenieur, der mit seinem Partner Kevin Simma Mini-Drohnen herstellt, ist gerade dabei einen speziellen Prototyp zu erproben, als er erschossen wird. Simma ist gerade erst mit militärischen Beratern einiger afrikanischer Regierungen in Verhandlungen getreten, die sich für das neue Modell interessieren. Die verlockend vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten der Drohnen beschäftigen aber nicht nur Investoren, sondern auch die Bauern, Villen- und Grundbesitzer in der Kitzbüheler Gegend. Denn sie fühlen sich von Stücklers "Fliegenden Augen" belästigt. Für die SOKO stellt sich die Frage: Sollte die kleine Drohnen-Firma auf ruchlose Weise übernommen werden oder haben sich die Menschen der Umgebung gewehrt? Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither), Julia Cencig (Nina Pokorny), Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg), Heinz Marecek (Hannes Kofler), Ferry Öllinger (Kroisleitner), Christine Klein (Dr. Haller), Sami Loris (Kevin Simma), Peter Kremer (Guido Braun), Christian Strasser (Walter Mittermeier), Moses Wolff (Peter Grugger), Reinhard Steiner (Roman Stückler) u.a. Buch: Hermann Schmid Regie: Gerald Liegel Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
