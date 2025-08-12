Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 14

Soko Kitzbühel: Faule Eier (9/13)

ORF1Staffel 1Folge 20vom 12.08.2025
Soko Kitzbühel: Faule Eier (9/13)

Soko Kitzbühel: Faule Eier (9/13)Jetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 14

Folge 20: Soko Kitzbühel: Faule Eier (9/13)

44 Min.Folge vom 12.08.2025

Nach einer durchzechten Nacht findet Norbert Granitzer auf der Jöchl-Alm eine junge Frau tot im Latschenfeld – offenbar aus einer Materialseilbahn geworfen. Währenddessen bringt Eventkoch Ulrich Lenzenweger ein verlockendes Bio-Eier-Geschäft ins Spiel. Hannes und die Gräfin stoßen bei ihren Ermittlungen auf einen großangelegten Lebensmittelbetrug, der die SOKO vor neue Rätsel stellt. Als Journalistin Sabrina Pachler enthüllt, dass die Tote ihre Kollegin war, gewinnt der Fall eine unerwartete Wendung. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 14
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 14

Soko Kitzbühel Staffel 14

Alle 1 Staffeln und Folgen