Folge 20: Soko Kitzbühel: Faule Eier (9/13)
Nach einer durchzechten Nacht findet Norbert Granitzer auf der Jöchl-Alm eine junge Frau tot im Latschenfeld – offenbar aus einer Materialseilbahn geworfen. Währenddessen bringt Eventkoch Ulrich Lenzenweger ein verlockendes Bio-Eier-Geschäft ins Spiel. Hannes und die Gräfin stoßen bei ihren Ermittlungen auf einen großangelegten Lebensmittelbetrug, der die SOKO vor neue Rätsel stellt. Als Journalistin Sabrina Pachler enthüllt, dass die Tote ihre Kollegin war, gewinnt der Fall eine unerwartete Wendung. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
