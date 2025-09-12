Soko Kitzbühel: Blutsbande (6/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 14
Folge 17: Soko Kitzbühel: Blutsbande (6/13)
Im abgelegenen Dorf Schneeleiten will die Wissenschaftlerin Marie Zimmermann einen genetischen Stammbaum der Tiroler Bevölkerung erstellen. Für ihre Forschung benötigt sie die DNA von allen Dorfbewohnern. Dabei trifft sie allerdings auf heftigen Widerstand, vor allem von Harfenbauer Franz Wildauer und dem Ex-Sträfling Lutz Egger. Als die Wissenschaftlerin ermordet aufgefunden wird, sind aber nicht nur Egger und Wildauer verdächtig, es gerät gleich das ganze Dorf ins Visier der SOKO. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Bernd Tauber (Franz Wildauer) Vitus Zeplichal (Lutz Egger) Julia Koch (Marie Zimmermann) Gabriel Raab (Jakob Wildauer) Daniela Ilian (Linda Wildauer) Ludwig Dornauer (Fritz Wildauer) Stefan Pohl (Klaus Fabian) u.a. Buch: Alrun Fichtenbauer Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
